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Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом и пневмонией
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, сообщил представитель Национальной системы управления... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:25
распространение нового коронавируса
хуан орландо эрнандес
гондурас
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан орландо эрнандес, гондурас, в мире

Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом и пневмонией

21:19 17.06.2020 (обновлено: 21:25 17.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, сообщил представитель Национальной системы управления рисками.
"Анализы показали незначительные инфильтраты в лёгких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее", - сообщил представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас, слова чиновника приводит радио America HN.
Президенту страны 51 год, накануне он сообщил о положительном тесте на коронавирус SARS-CoV-2 у него и его жены, добавив, что планирует продолжить удаленную работу на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХуан Орландо ЭрнандесГондурасВ мире
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