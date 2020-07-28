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Лукашенко переболел COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-29T00:43
воз
белоруссия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воз, белоруссия, коронавирус covid-19, александр лукашенко, в мире

Лукашенко переболел COVID-19

17:42 28.07.2020 (обновлено: 00:43 29.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. <...> Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — сказал он во время посещения войсковой части № 3214 внутренних войск МВД республики.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Пул первого".
В начале июля Лукашенко заявил, что республика одержала победу над COVID-19, хотя по-прежнему продолжает противостоять инфекции. По его словам, борьба с эпидемией обошлась бюджету страны почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов), но благодаря общим усилиям система здравоохранения справилась и число заболевших снижается.
Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировали более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 115 пациентов. Всего умерли 543 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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