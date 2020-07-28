Лукашенко переболел COVID-19

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. <...> Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — сказал он во время посещения войсковой части № 3214 внутренних войск МВД республики.