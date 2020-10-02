https://ria.ru/20201002/tramp-1578084282.html

Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T07:58

2020-10-02T07:58

2020-10-02T11:50

меланья трамп

сша

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

дональд трамп

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него коронавирус.В свою очередь, врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.Накануне вечером американский лидер давал интервью телеканалу Fox News по телефону и не выказывал никаких признаков недомогания.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

alexandr2403 Уже сказали что это путин? Санкции будут? 489

Асыл Назарбаев Да купите вакцину у Путина, и не болейте уже! 460

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, сша, коронавирус covid-19, дональд трамп, в мире