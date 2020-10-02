https://ria.ru/20201002/tramp-1578084282.html
Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T07:58
2020-10-02T07:58
2020-10-02T11:50
меланья трамп
сша
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
дональд трамп
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него коронавирус.В свою очередь, врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.Накануне вечером американский лидер давал интервью телеканалу Fox News по телефону и не выказывал никаких признаков недомогания.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
alexandr2403
Уже сказали что это путин? Санкции будут?
489
Асыл Назарбаев
Да купите вакцину у Путина, и не болейте уже!
460
126
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
меланья трамп, сша, коронавирус covid-19, дональд трамп, в мире
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что у него коронавирус.
"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" — написал он в Twitter
.
В свою очередь, врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.
Накануне вечером американский лидер давал интервью телеканалу Fox News по телефону и не выказывал никаких признаков недомогания.
Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.