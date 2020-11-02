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Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у премьера Грузии Георгия Гахарии в результате тестирования, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:43
2020-11-02T19:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у премьера Грузии Георгия Гахарии в результате тестирования, сообщает пресс-служба правительства.Первого ноября Гахария заявил, что после контакта с носителем коронавируса ему пришлось уйти на самоизоляцию. Позже в пресс-службе правительства заявили, что COVID-19 выявлена у нескольких сотрудников личной охраны премьера. В понедельник вслед за премьером самоизолировались главы минэкономики и администрации правительства Натия Турнава и Натия Мезвришвили."Тридцать первого октября премьер-министр перешел в режим самоизоляции, так как у него был длительный контакт с сотрудником охраны, у которого был выявлен коронавирус. В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус. Георгий Гахария хорошо себя чувствует и продолжает лечение на дому", - сказано в заявлении пресс-службы.Общее число инфицированных в Грузии составляет 42579 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, грузия, в мире

Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

19:43 02.11.2020 (обновлено: 19:48 02.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у премьера Грузии Георгия Гахарии в результате тестирования, сообщает пресс-служба правительства.
Первого ноября Гахария заявил, что после контакта с носителем коронавируса ему пришлось уйти на самоизоляцию. Позже в пресс-службе правительства заявили, что COVID-19 выявлена у нескольких сотрудников личной охраны премьера. В понедельник вслед за премьером самоизолировались главы минэкономики и администрации правительства Натия Турнава и Натия Мезвришвили.
"Тридцать первого октября премьер-министр перешел в режим самоизоляции, так как у него был длительный контакт с сотрудником охраны, у которого был выявлен коронавирус. В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус. Георгий Гахария хорошо себя чувствует и продолжает лечение на дому", - сказано в заявлении пресс-службы.
Общее число инфицированных в Грузии составляет 42579 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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