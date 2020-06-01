Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечающий 1 июня день рождения, заявил, что он и его семья заразились коронавирусом.
"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", — сказал Пашинян.
По его мнению, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. "Один из сотрудников поставил стакан с водой без перчатки, я предложил поменять стакан, но предполагаю, что это делалось и ранее. У этого человека был подтвержден коронавирус", — сказал Пашинян в ходе видеообращения в фейсбуке.
По его словам, он будет продолжать работать из своего правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.