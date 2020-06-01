Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", — сказал Пашинян.

По его словам, он будет продолжать работать из своего правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.