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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:42
https://ria.ru/20200601/1572270383.html
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/56/1555375696_0:0:2982:1678_1036x0_80_0_0_4a7087fd2afe05566dded49704124661.jpg
РИА Новости

Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

09:09 01.06.2020 (обновлено: 10:42 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечающий 1 июня день рождения, заявил, что он и его семья заразились коронавирусом.

"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", — сказал Пашинян.

По его мнению, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. "Один из сотрудников поставил стакан с водой без перчатки, я предложил поменять стакан, но предполагаю, что это делалось и ранее. У этого человека был подтвержден коронавирус", — сказал Пашинян в ходе видеообращения в фейсбуке.
По его словам, он будет продолжать работать из своего правительственного особняка, добавив, что симптомов болезни нет не только у него, но и у его членов его семьи. Премьер также выразил надежду, что не заразил сотрудников правительства или заразил мало людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянАрменияВ мире
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