https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583802513.html

Зеленский заразился коронавирусом

Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:16

2020-11-09T18:16

2020-11-09T18:44

елена зеленская

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

общество

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом."Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал он в телеграм-канале.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак после этого заявил, что также заболел COVID-19.Супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом в июле. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев насчитывается 8565.Накануне на Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена зеленская, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, общество