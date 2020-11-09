Зеленский заразился коронавирусом
18:16 09.11.2020 (обновлено: 18:44 09.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал он в телеграм-канале.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак после этого заявил, что также заболел COVID-19.
Супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом в июле. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев насчитывается 8565.
Накануне на Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.