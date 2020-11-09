Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583802513.html
Зеленский заразился коронавирусом
Зеленский заразился коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:16
2020-11-09T18:44
елена зеленская
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир зеленский
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655771_0:329:2979:2006_1400x0_80_0_0_bc5df834ece7d6449cbd28d7d3b3c3f3.jpg
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом."Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал он в телеграм-канале.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак после этого заявил, что также заболел COVID-19.Супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом в июле. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев насчитывается 8565.Накануне на Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655771_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_a7d9b249853377746d794291431fe717.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена зеленская, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, общество

Зеленский заразился коронавирусом

18:16 09.11.2020 (обновлено: 18:44 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал он в телеграм-канале.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак после этого заявил, что также заболел COVID-19.
Супруга президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом в июле. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев насчитывается 8565.
Накануне на Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаЕлена ЗеленскаяКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийУкраинаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Лента новостейМолния