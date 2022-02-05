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Эрдоган заразился "омикроном"

Эрдоган заразился "омикроном" - РИА Новости, 05.02.2022

Эрдоган заразился "омикроном"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T15:24

2022-02-05T15:24

2022-02-05T17:46

распространение коронавируса

в мире

реджеп тайип эрдоган

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

турция

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса."Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", — написал он.В последние дни показатели заболеваемости в Турции бьют рекорды — за минувшие сутки выявили 111 тысяч случаев, умерли 248 человек. Общее число инфицированных превысило 12 миллионов, более 88 тысяч пациентов спасти не удалось.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

турция

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