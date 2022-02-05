15:24 05.02.2022 (обновлено: 17:46 05.02.2022)
Эрдоган заразился "омикроном"
Президент Турции Эрдоган заразился омикрон-штаммом коронавируса
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса.
"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", — написал он.
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В последние дни показатели заболеваемости в Турции бьют рекорды — за минувшие сутки выявили 111 тысяч случаев, умерли 248 человек. Общее число инфицированных превысило 12 миллионов, более 88 тысяч пациентов спасти не удалось.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.