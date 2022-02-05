Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/erdogan-1771241245.html
Эрдоган заразился "омикроном"
Эрдоган заразился "омикроном" - РИА Новости, 05.02.2022
Эрдоган заразился "омикроном"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T15:24
2022-02-05T17:46
распространение коронавируса
в мире
реджеп тайип эрдоган
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса."Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", — написал он.В последние дни показатели заболеваемости в Турции бьют рекорды — за минувшие сутки выявили 111 тысяч случаев, умерли 248 человек. Общее число инфицированных превысило 12 миллионов, более 88 тысяч пациентов спасти не удалось.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_456:298:2789:2048_1920x0_80_0_0_e06af8828ccd6a3e4ad00509c6c7285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, турция
15:24 05.02.2022 (обновлено: 17:46 05.02.2022)
 
Эрдоган заразился "омикроном"

Президент Турции Эрдоган заразился омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса.
"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, "омикрон", протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", — написал он.
Опрос
Вы уже болели "омикроном"?
Проголосовали:
3 февраля, 14:02
В последние дни показатели заболеваемости в Турции бьют рекорды — за минувшие сутки выявили 111 тысяч случаев, умерли 248 человек. Общее число инфицированных превысило 12 миллионов, более 88 тысяч пациентов спасти не удалось.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала