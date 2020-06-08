Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавирусом.
"Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения должны быть пересмотрены. Но в данный момент важно, что мы все здоровы и у нас есть иммунитет", - написал Пашинян в Facebook.
О подтвержденном у себя коронавирусе премьер сообщил 1 июня.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 325 человек, 4099 излечились и 211 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.