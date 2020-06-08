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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:22
https://ria.ru/20200608/1572625147.html
Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1036x0_80_0_0_980a85731b4778764096f4836a2b609f.jpg
РИА Новости

Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса

13:18 08.06.2020 (обновлено: 13:22 08.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавирусом.
"Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения должны быть пересмотрены. Но в данный момент важно, что мы все здоровы и у нас есть иммунитет", - написал Пашинян в Facebook.
О подтвержденном у себя коронавирусе премьер сообщил 1 июня.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 325 человек, 4099 излечились и 211 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыАрменияВ мире
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