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Байден возвращается к публичной работе - РИА Новости, 07.08.2022
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Байден возвращается к публичной работе
Байден возвращается к публичной работе - РИА Новости, 07.08.2022
Байден возвращается к публичной работе
Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к очной работе, сообщает Белый дом. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:30
2022-08-07T16:30
в мире
коронавирус covid-19
кентукки
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к очной работе, сообщает Белый дом."Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме лечащего врача президента.Ранее сообщалось, что на 8 августа назначена поездка Байдена в штат Кентукки, где он планирует встретиться с родственниками погибших при наводнении. Байден после перенесенного коронавируса в конце июля вернулся к очной работе, но через несколько дней повторно сдал положительный тест и снова ушел на самоизоляцию.
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в мире, коронавирус covid-19, кентукки, джо байден, сша
16:30 07.08.2022
 
Байден возвращается к публичной работе

Белый дом: Байден возвращается к публичной работе после отрицательного теста на COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к очной работе, сообщает Белый дом.
"Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме лечащего врача президента.
Ранее сообщалось, что на 8 августа назначена поездка Байдена в штат Кентукки, где он планирует встретиться с родственниками погибших при наводнении. Байден после перенесенного коронавируса в конце июля вернулся к очной работе, но через несколько дней повторно сдал положительный тест и снова ушел на самоизоляцию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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В миреКоронавирус COVID-19КентуккиДжо БайденСША
 
 
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