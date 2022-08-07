https://ria.ru/20220807/bayden-1807866484.html

Байден возвращается к публичной работе

Байден возвращается к публичной работе - РИА Новости, 07.08.2022

Байден возвращается к публичной работе

Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к очной работе, сообщает Белый дом. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:30

2022-08-07T16:30

2022-08-07T16:30

в мире

коронавирус covid-19

кентукки

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к очной работе, сообщает Белый дом."Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме лечащего врача президента.Ранее сообщалось, что на 8 августа назначена поездка Байдена в штат Кентукки, где он планирует встретиться с родственниками погибших при наводнении. Байден после перенесенного коронавируса в конце июля вернулся к очной работе, но через несколько дней повторно сдал положительный тест и снова ушел на самоизоляцию.

https://ria.ru/20220807/ssha-1807820411.html

кентукки

сша

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в мире, коронавирус covid-19, кентукки, джо байден, сша