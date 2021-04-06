https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604410069.html

Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер Грузии заразился коронавирусом

Коронавирус подтвердился у 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает грузинский Первый канал. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:30

2021-04-06T11:30

2021-04-06T11:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ираклий гарибашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает грузинский Первый канал."У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования", - говорится в сообщении ТВ.По данным телекомпании, Гарибашвили чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать удаленно.

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, грузия