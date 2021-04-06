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Премьер Грузии заразился коронавирусом
Премьер Грузии заразился коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает грузинский Первый канал. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:30
2021-04-06T11:30
2021-04-06T11:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ираклий гарибашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 38-летнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает грузинский Первый канал."У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден коронавирус в результате планового тестирования", - говорится в сообщении ТВ.По данным телекомпании, Гарибашвили чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать удаленно.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, грузия