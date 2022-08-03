Рейтинг@Mail.ru
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/bayden-1807068047.html
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 03.08.2022
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:16
2022-08-03T19:28
джо байден
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела, пульс и дыхание, находятся в норме, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор."Президент продолжает чувствовать себя хорошо… Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат. "Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.Байден в минувшую субботу вновь был вынужден вернуться на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Как информировал ранее Белый дом, американский лидер будет находиться на жестком карантине до тех пор, пока его тест не окажется отрицательным.
https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, коронавирус covid-19, в мире
19:16 03.08.2022 (обновлено: 19:28 03.08.2022)
 
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, но пульс в норме

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела, пульс и дыхание, находятся в норме, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
"Президент продолжает чувствовать себя хорошо… Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.
Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат. "Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.
Байден в минувшую субботу вновь был вынужден вернуться на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Как информировал ранее Белый дом, американский лидер будет находиться на жестком карантине до тех пор, пока его тест не окажется отрицательным.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:33Распространение коронавируса
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
 
Джо БайденКоронавирус COVID-19В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала