https://ria.ru/20220803/bayden-1807068047.html
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 03.08.2022
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:16
2022-08-03T19:16
2022-08-03T19:28
джо байден
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела, пульс и дыхание, находятся в норме, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор."Президент продолжает чувствовать себя хорошо… Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат. "Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.Байден в минувшую субботу вновь был вынужден вернуться на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Как информировал ранее Белый дом, американский лидер будет находиться на жестком карантине до тех пор, пока его тест не окажется отрицательным.
https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, коронавирус covid-19, в мире
19:16 03.08.2022 (обновлено: 19:28 03.08.2022)
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, но пульс в норме
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вновь сдал положительный тест на коронавирус, у него кашель, однако ключевые показатели здоровья, включая температуру тела, пульс и дыхание, находятся в норме, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
"Президент продолжает чувствовать себя хорошо… Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.
Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат. "Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.
Байден в минувшую субботу вновь был вынужден вернуться на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Как информировал ранее Белый дом, американский лидер будет находиться на жестком карантине до тех пор, пока его тест не окажется отрицательным.