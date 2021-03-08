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Президент Сирии заразился коронавирусом
Президент Сирии заразился коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T15:11
2021-03-08T17:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
башар асад
сирия
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента."После того как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом", — говорится в заявлении.Отмечается, что супруги находятся в хорошем, стабильном состоянии.Канцелярия добавила, что Асад и его жена продолжат работать в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.
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коронавирус covid-19, башар асад, сирия, в мире

Президент Сирии заразился коронавирусом

15:11 08.03.2021 (обновлено: 17:45 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента.
"После того как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом", — говорится в заявлении.
Отмечается, что супруги находятся в хорошем, стабильном состоянии.
Канцелярия добавила, что Асад и его жена продолжат работать в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Башар АсадСирияВ мире
 
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