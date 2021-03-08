https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600353935.html

Президент Сирии заразился коронавирусом

Президент Сирии заразился коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:11

2021-03-08T15:11

2021-03-08T17:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

башар асад

сирия

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента."После того как они почувствовали легкие симптомы, схожие с симптомами COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом", — говорится в заявлении.Отмечается, что супруги находятся в хорошем, стабильном состоянии.Канцелярия добавила, что Асад и его жена продолжат работать в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600338982.html

сирия

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2021

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коронавирус covid-19, башар асад, сирия, в мире