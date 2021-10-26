https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756305060.html

Президент Латвии вылечился от COVID-19

Президент Латвии вылечился от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Президент Латвии вылечился от COVID-19

Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19, сообщила журналистам во вторник его пресс-секретарь Айва Розенберга. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:09

2021-10-26T14:09

2021-10-26T14:09

распространение коронавируса

в мире

латвия

клаус йоханнис

эгилс левитс

коронавирус covid-19

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РИГА, 26 окт – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс вылечился от COVID-19, сообщила журналистам во вторник его пресс-секретарь Айва Розенберга.Ранее канцелярия президента Латвии сообщила о том, что Эгилс Левитс заразился коронавирусом. Глава государства сдал тест после возвращения из Швеции, который подтвердил наличие вируса."После того как президент инфицировался и переболел COVID-19, он сделал повторный тест и он оказался отрицательным", - сказала Розенберга.По ее словам, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.В связи с заболеванием Левитса пришлось отменить запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Латвию. Ранее президент Латвии отложил встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

https://ria.ru/20211025/covid-19-1756183239.html

https://ria.ru/20211025/latviya-1756169895.html

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в мире, латвия, клаус йоханнис, эгилс левитс, коронавирус covid-19