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Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус - РИА Новости, 02.08.2022
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Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус - РИА Новости, 02.08.2022
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:10
2022-08-02T20:10
в мире
сша
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин О'Коннор."Президент по-прежнему продолжает чувствовать себя нормально, хотя немного возобновился кашель. У него нет температуры и бодрое состояние духа", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача президента.По заверениям медика, легкие его пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. Между тем, констатирует доктор, "сегодня утром его тест на SARS–CoV–2 вернулся положительным".О повторном выявлении у 79-летнего Байдена коронавируса стало известно в субботу, через несколько дней после того, как Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина. Впервые о диагнозе COVID–19 у президента США стало известно 21 июля.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден
20:10 02.08.2022
 
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус, у него начался кашель

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин О'Коннор.
"Президент по-прежнему продолжает чувствовать себя нормально, хотя немного возобновился кашель. У него нет температуры и бодрое состояние духа", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача президента.
По заверениям медика, легкие его пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. Между тем, констатирует доктор, "сегодня утром его тест на SARS–CoV–2 вернулся положительным".
О повторном выявлении у 79-летнего Байдена коронавируса стало известно в субботу, через несколько дней после того, как Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина. Впервые о диагнозе COVID–19 у президента США стало известно 21 июля.
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 21:22
Первые лица стран мира, заболевшие коронавирусом в 2020-2022 годах
 
В миреСШАКоронавирус COVID-19Джо Байден
 
 
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