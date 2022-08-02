https://ria.ru/20220802/bayden-1806786577.html
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус - РИА Новости, 02.08.2022
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:10
2022-08-02T20:10
2022-08-02T20:10
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин О'Коннор."Президент по-прежнему продолжает чувствовать себя нормально, хотя немного возобновился кашель. У него нет температуры и бодрое состояние духа", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача президента.По заверениям медика, легкие его пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. Между тем, констатирует доктор, "сегодня утром его тест на SARS–CoV–2 вернулся положительным".О повторном выявлении у 79-летнего Байдена коронавируса стало известно в субботу, через несколько дней после того, как Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина. Впервые о диагнозе COVID–19 у президента США стало известно 21 июля.
https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус, у него начался кашель
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин О'Коннор.
"Президент по-прежнему продолжает чувствовать себя нормально, хотя немного возобновился кашель. У него нет температуры и бодрое состояние духа", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача президента.
По заверениям медика, легкие его пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. Между тем, констатирует доктор, "сегодня утром его тест на SARS–CoV–2 вернулся положительным".
О повторном выявлении у 79-летнего Байдена коронавируса
стало известно в субботу, через несколько дней после того, как Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина. Впервые о диагнозе COVID–19 у президента США
стало известно 21 июля.