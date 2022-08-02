https://ria.ru/20220802/bayden-1806786577.html

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус - РИА Новости, 02.08.2022

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:10

2022-08-02T20:10

2022-08-02T20:10

в мире

сша

коронавирус covid-19

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. У президента США Джо Байдена по-прежнему диагностируют коронавирус, возобновился кашель, но самочувствие нормальное, сообщил во вторник его лечащий врач Кэвин О'Коннор."Президент по-прежнему продолжает чувствовать себя нормально, хотя немного возобновился кашель. У него нет температуры и бодрое состояние духа", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении лечащего врача президента.По заверениям медика, легкие его пациента чисты, уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке. Между тем, констатирует доктор, "сегодня утром его тест на SARS–CoV–2 вернулся положительным".О повторном выявлении у 79-летнего Байдена коронавируса стало известно в субботу, через несколько дней после того, как Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина. Впервые о диагнозе COVID–19 у президента США стало известно 21 июля.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден