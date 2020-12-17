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Макрон сдал положительный тест на коронавирус
Макрон сдал положительный тест на коронавирус
У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирусное заболевание, сообщил Елисейский дворец. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:30
2020-12-17T12:30
2020-12-17T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирусное заболевание, сообщил Елисейский дворец.Глава республики сдал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, и результат оказался положительным. Как уточняется, Макрон отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Все его ближайшие поездки, в том числе визит в Ливан, перенесут.По информации телеканала BFMTV, на самоизоляцию также уйдут супруга Макрона Брижит, премьер-министр страны Жан Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Феран. У Кастекса тест отрицательный.Ранее COVID-19 переболели несколько членов правительства Франции, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр. Среди мировых лидеров с коронавирусом SARS-CoV-2 столкнулись президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости.
У президента Франции Эммануэля Макрона
диагностировали коронавирусное заболевание, сообщил Елисейский дворец.
Глава республики сдал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, и результат оказался положительным. Как уточняется, Макрон отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Все его ближайшие поездки, в том числе визит в Ливан, перенесут.
По информации телеканала BFMTV, на самоизоляцию также уйдут супруга Макрона Брижит, премьер-министр страны Жан Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Феран. У Кастекса тест отрицательный.
Ранее COVID-19 переболели несколько членов правительства Франции, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр. Среди мировых лидеров с коронавирусом SARS-CoV-2 столкнулись президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.