https://ria.ru/20201217/makron-1589655858.html

Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Макрон сдал положительный тест на коронавирус

У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирусное заболевание, сообщил Елисейский дворец. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:30

2020-12-17T12:30

2020-12-17T15:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирусное заболевание, сообщил Елисейский дворец.Глава республики сдал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, и результат оказался положительным. Как уточняется, Макрон отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Все его ближайшие поездки, в том числе визит в Ливан, перенесут.По информации телеканала BFMTV, на самоизоляцию также уйдут супруга Макрона Брижит, премьер-министр страны Жан Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Феран. У Кастекса тест отрицательный.Ранее COVID-19 переболели несколько членов правительства Франции, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр. Среди мировых лидеров с коронавирусом SARS-CoV-2 столкнулись президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vaktsinatsiya-1587213349.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире