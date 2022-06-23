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Президент Эквадора заразился коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2022
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Президент Эквадора заразился коронавирусом
Президент Эквадора заразился коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2022
Президент Эквадора заразился коронавирусом
Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:43
2022-06-23T08:43
распространение коронавируса
в мире
гильермо лассо
эквадор
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте."Генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте сообщает, что президент республики Гильермо Лассо сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном на странице секретариата в Twitter.Отмечается, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно, и он продолжает работать.
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в мире, гильермо лассо, эквадор, коронавирус covid-19
08:43 23.06.2022
 
Президент Эквадора заразился коронавирусом

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом

© CRISTINA VEGA RHORПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
Президент Эквадора Гильермо Лассо
© CRISTINA VEGA RHOR
Президент Эквадора Гильермо Лассо. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте.
"Генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте сообщает, что президент республики Гильермо Лассо сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном на странице секретариата в Twitter.
Отмечается, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно, и он продолжает работать.
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Распространение коронавирусаВ миреГильермо ЛассоЭквадорКоронавирус COVID-19
 
 
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