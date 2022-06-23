https://ria.ru/20220623/lasso-1797462427.html

Президент Эквадора заразился коронавирусом

Президент Эквадора заразился коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2022

Президент Эквадора заразился коронавирусом

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:43

2022-06-23T08:43

2022-06-23T08:43

распространение коронавируса

в мире

гильермо лассо

эквадор

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом, сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте."Генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте сообщает, что президент республики Гильермо Лассо сдал положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном на странице секретариата в Twitter.Отмечается, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно, и он продолжает работать.

https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гильермо лассо, эквадор, коронавирус covid-19