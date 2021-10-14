https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754498815.html

Президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии заболел COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

Президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:53

2021-10-14T09:53

2021-10-14T17:11

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латвия

эгилс левитс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv."Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест, сообщает его канцелярия", - говорится в сообщении.Отмечается, что Левитс лично связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию - первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.Как добавляет портал, накануне в Швеции Левитс встречался с представителями Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга и обсудил с ними вопросы прав человека. В ходе официального визита он также принял участие в международном форуме памяти Холокоста в Мальмё. В пятницу у Левитса должны были состояться официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.Позже в канцелярии президента Латвии уточнили, что симптомы болезни у Левитса незначительные и после получения положительного результата теста он продолжит работу удаленно.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600362416.html

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в мире, латвия, эгилс левитс, коронавирус covid-19