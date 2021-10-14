09:53 14.10.2021 (обновлено: 17:11 14.10.2021)
Президент Латвии заболел COVID-19
Президент Латвии Левитс сдал положительный тест на коронавирус
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Латвии Эгил Левитс перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.
"Глава государства Эгил Левитс в преддверии встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом прошел экспресс-тест на COVID-19, и у него подтвердилось наличие инфекции. Поэтому принимать Кариса с официальным визитом 14 октября будет председатель сейма Инара Мурниеце. Левитс прошел тест вечером 13 октября по возвращении из Швеции. Сегодня он пройдет ПЦР-тест, сообщает его канцелярия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Левитс лично связался по телефону с эстонским коллегой, с которым у него в четверг должна была состояться встреча в Рижском замке. Он объяснил ситуацию и попросил перенести встречу на другое время. Карис, для которого визит в Латвию - первая зарубежная официальная поездка в новой должности, согласился встретиться со спикером сейма.
Как добавляет портал, накануне в Швеции Левитс встречался с представителями Института прав человека и гуманитарного права им. Рауля Валленберга и обсудил с ними вопросы прав человека. В ходе официального визита он также принял участие в международном форуме памяти Холокоста в Мальмё. В пятницу у Левитса должны были состояться официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Позже в канцелярии президента Латвии уточнили, что симптомы болезни у Левитса незначительные и после получения положительного результата теста он продолжит работу удаленно.