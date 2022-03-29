https://ria.ru/20220329/fiala-1780630244.html

Премьер Чехии заразился коронавирусом

Премьер Чехии заразился коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022

Премьер Чехии заразился коронавирусом

Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:53

2022-03-29T11:53

2022-03-29T11:59

чехия

петр фиала

коронавирус covid-19

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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter."Сегодня утром у меня получился позитивный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома", - написал премьер.За последние сутки в Чехии коронавирусом заразились 10 482 человека, из них 1 670 — повторно.

https://ria.ru/20220328/lokdaun-1780482698.html

чехия

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Мария Назарова

Мария Назарова

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Мария Назарова

чехия, петр фиала, коронавирус covid-19