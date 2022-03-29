https://ria.ru/20220329/fiala-1780630244.html
Премьер Чехии заразился коронавирусом
Премьер Чехии заразился коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
Премьер Чехии заразился коронавирусом
Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:53
2022-03-29T11:53
2022-03-29T11:59
чехия
петр фиала
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter."Сегодня утром у меня получился позитивный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома", - написал премьер.За последние сутки в Чехии коронавирусом заразились 10 482 человека, из них 1 670 — повторно.
https://ria.ru/20220328/lokdaun-1780482698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, петр фиала, коронавирус covid-19
11:53 29.03.2022 (обновлено: 11:59 29.03.2022)
Премьер Чехии заразился коронавирусом
Премьер Чехии Петр Фиала заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter.
"Сегодня утром у меня получился позитивный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома", - написал премьер.
За последние сутки в Чехии коронавирусом заразились 10 482 человека, из них 1 670 — повторно.