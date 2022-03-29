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Премьер Чехии заразился коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
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Премьер Чехии заразился коронавирусом
Премьер Чехии заразился коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
Премьер Чехии заразился коронавирусом
Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:53
2022-03-29T11:59
чехия
петр фиала
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter."Сегодня утром у меня получился позитивный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома", - написал премьер.За последние сутки в Чехии коронавирусом заразились 10 482 человека, из них 1 670 — повторно.
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чехия, петр фиала, коронавирус covid-19
11:53 29.03.2022 (обновлено: 11:59 29.03.2022)
 
Премьер Чехии заразился коронавирусом

Премьер Чехии Петр Фиала заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

© AP Photo / Roman Vondrous/CTKПетр Фиала
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Roman Vondrous/CTK
Петр Фиала
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала сдал позитивный тест на COVID-19 и семь дней будет работать дома, он сам сообщил об этом в Twitter.
"Сегодня утром у меня получился позитивный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома", - написал премьер.
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ЧехияПетр ФиалаКоронавирус COVID-19
 
 
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