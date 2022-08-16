https://ria.ru/20220816/koronavirus-1810048740.html
Жена Байдена заразилась коронавирусом
Жена Байдена заразилась коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2022
Жена Байдена заразилась коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы, и она будет находиться на изоляции в течение как... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:40
2022-08-16T16:40
2022-08-16T17:02
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
сша
джилл байден
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803373040_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1a329fdb74d0d0fa4ce1355af5270cf2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы, и она будет находиться на изоляции в течение как минимум пяти дней, говорится в обнародованном во вторник заявлении пресс-службы супруги американского лидера."После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", - говорится в заявлении.В пресс-службе проинформировали, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы."Первой леди США назначен курс препарата Paxlovid, и, следуя указаниям медицинского регулятора, она будет находиться в изоляции от других как минимум пять дней. Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся", - следует из заявления.В настоящее время Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. Предполагается, что она вернется домой лишь после того, как последовательно сдаст два отрицательных теста на COVID-19.Пресс-служба Белого дома после сообщения о коронавирусе у супруги Байдена заявила, что сам президент во вторник сдал отрицательный тест на COVID-19."Президент сегодня утром сдал отрицательный антиген-тест на коронавирус", - поспешила заверить пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в официальном аккаунте в Twitter.В соответствии с указаниями медицинского регулятора, поскольку президент США находился в близком контакте с первой леди, он будет обязан носить медицинскую маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении и непосредственной близости от других людей.
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html
https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803373040_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecc74f42b4709f074602a7abe486648b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, сша, джилл байден, джо байден
Распространение коронавируса, В мире, Коронавирус COVID-19, США, Джилл Байден, Джо Байден
16:40 16.08.2022 (обновлено: 17:02 16.08.2022)
Жена Байдена заразилась коронавирусом
Жена президента США Байдена Джилл заразилась коронавирусом
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы, и она будет находиться на изоляции в течение как минимум пяти дней, говорится в обнародованном во вторник заявлении пресс-службы супруги американского лидера.
"После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", - говорится в заявлении.
В пресс-службе проинформировали, что Джилл Байден
дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.
"Первой леди США
назначен курс препарата Paxlovid, и, следуя указаниям медицинского регулятора, она будет находиться в изоляции от других как минимум пять дней. Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся", - следует из заявления.
В настоящее время Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина
. Предполагается, что она вернется домой лишь после того, как последовательно сдаст два отрицательных теста на COVID-19.
Пресс-служба Белого дома после сообщения о коронавирусе у супруги Байдена заявила, что сам президент во вторник сдал отрицательный тест на COVID-19.
"Президент сегодня утром сдал отрицательный антиген-тест на коронавирус", - поспешила заверить пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в официальном аккаунте в Twitter.
В соответствии с указаниями медицинского регулятора, поскольку президент США находился в близком контакте с первой леди, он будет обязан носить медицинскую маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении и непосредственной близости от других людей.