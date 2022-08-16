https://ria.ru/20220816/koronavirus-1810048740.html

Жена Байдена заразилась коронавирусом

Жена Байдена заразилась коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2022

Жена Байдена заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы, и она будет находиться на изоляции в течение как... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:40

2022-08-16T16:40

2022-08-16T17:02

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

сша

джилл байден

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы, и она будет находиться на изоляции в течение как минимум пяти дней, говорится в обнародованном во вторник заявлении пресс-службы супруги американского лидера."После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", - говорится в заявлении.В пресс-службе проинформировали, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы."Первой леди США назначен курс препарата Paxlovid, и, следуя указаниям медицинского регулятора, она будет находиться в изоляции от других как минимум пять дней. Близкие контакты первой леди были уведомлены о случившемся", - следует из заявления.В настоящее время Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. Предполагается, что она вернется домой лишь после того, как последовательно сдаст два отрицательных теста на COVID-19.Пресс-служба Белого дома после сообщения о коронавирусе у супруги Байдена заявила, что сам президент во вторник сдал отрицательный тест на COVID-19."Президент сегодня утром сдал отрицательный антиген-тест на коронавирус", - поспешила заверить пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в официальном аккаунте в Twitter.В соответствии с указаниями медицинского регулятора, поскольку президент США находился в близком контакте с первой леди, он будет обязан носить медицинскую маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении и непосредственной близости от других людей.

https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, коронавирус covid-19, сша, джилл байден, джо байден