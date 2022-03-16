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Крупные землетрясения в мире в 2021-2022 годах

Крупные землетрясения в мире в 2021-2022 годах - РИА Новости, 16.03.2022

Крупные землетрясения в мире в 2021-2022 годах

на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Толчки ощущались в северных и северо-восточных... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:07

2022-03-16T20:07

2022-03-16T20:40

справки

землетрясение

в мире

япония

тихий океан

фукусима (префектура)

аэс "фукусима"

западная суматра

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202216 марта на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в столице Токио. Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Информации о жертвах и разрушениях нет. Как сообщает агентство Киодо, противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших. Более 2 миллионов зданий остались без электричества. Позднее произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6. 14 марта недалеко от побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. 16 февраля в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в 54 километрах от города Масатенанго и в 84 километрах от города Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 36 километров. Позднее последовал афтершок магнитудой 5,0. Эпицентр располагался в 51 километре от Масатенанго. Очаг залегал на глубине 19 километров. Информация о возможных жертвах не поступала. Несколько районов страны остались без света. Проблемы с электроснабжением отмечались в столице. 24 января в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземный толчок был зафиксирован в районе коммуны Петит-Ривьер-де-Нип. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Cледом за первым толчком произошел второй сейсмический удар магнитудой 3,7. В результате землетрясения пострадали 52 человека, двое погибли. В ночь на 22 января у японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами не было. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото. Более пяти афтершоков магнитудой до 4,5 было зафиксировано в течение часа после мощного землетрясения у японского острова Кюсю. Известно об одном пострадавшем. 11 января у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. 11 января у берегов Кипра произошло землетрясение, по данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,6, эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах к северо-западу от города Лимасол, очаг залегал на глубине 19,6 километра. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,5, а очаг залегал на глубине 51 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. 8 января в китайской провинции Цинхай произошло землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,3 балла. Местные специалисты указывают, что магнитуда составила 6,9. В результате него в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, в 114 километрах от эпицентра, обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров. Толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали девять человек. 202129 декабря землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у берегов Восточного Тимора. Эпицентр располагался в 121 километрах северо-восточнее города Лоспалос и в 246 километрах от столицы Дили. Очаг залегал на глубине около 167 километров. 14 декабря землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии. По данным Геологической службы США (USGS), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91 километре к северу от города Маумере. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения магнитудой 7,2 залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. 28 ноября рано утром произошло землетрясение магнитудой 7,5 на севере Перу. Очаг залегал на глубине 80 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северу от города Барранка. Оно спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре. В Перу было повреждено 362 жилых здания, 76 разрушено, пострадало семь учреждений здравоохранения, одно разрушено, нанесен ущерб 13 храмам, две церкви разрушены, повреждены дороги и линии электропередачи, получили ранения 12 человек. В результате землетрясения погиб трехлетний ребенок, на которого упало большое количество досок. Стихийное бедствие нанесло ущерб более трем тысячам человек.14 ноября на юге Ирана произошло два землетрясения. Первое магнитудой 6,1, второе магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине 10 километров. Затем последовало несколько афтершоков. Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем. В результате землетрясения двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи, еще 99 пострадали. 19 октября Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит. Эпицентр располагался в 308 километрах от Ираклиона и примерно в 115 километрах от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Подземные толчки также ощутили жители Израиля и других стран восточной части средиземноморского региона от Турции до Египта. 15 октября землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части индонезийского острова Бали. Очаг залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения погибли три человека, семь пострадали. 15 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов. Эпицентр подземных толчков был расположен в 180 километрах юго-восточнее города Хониара – столице тихоокеанского государства. Их очаг залегал на глубине 33 километра. Угроза цунами не объявлялась. 7 октября в японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата и других. По информации СМИ, в Токио временно останавливали движение поездов метро. На объектах атомной энергетики, расположенных в регионе, сбоев в работе не было. При землетрясении пострадали 52 человека. 7 октября в Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра. По информации СМИ, в результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пострадали более 300. 2 октября землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Вануату. Очаг залегал на глубине 487 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала. 27 сентября на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Согласно пресс-релизу министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения. Также власти сообщали о материальном ущербе. 15 сентября вечером землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на юго-западе Китая. Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров. При землетрясении в провинции Сычуань по меньшей мере три человека погибли, 60 пострадали. По данным властей, в связи с землетрясением были эвакуированы почти семь тысяч человек, 35 домов разрушены. 7 сентября вечером землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Мексики в штате Герреро. Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах на юго-восток от Акапулько, очаг залегал на глубине десять километров. За ним в течение полутора часов следовали новые толчки меньшей силы. По информации правительства, в Герреро погиб один человек, серьезных разрушений нет. По всей стране без электричества остались около 1,6 миллиона пользователей, это 13% от общего числа потребителей. Больше других пострадали штаты Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. 31 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Очаг залегал на глубине 40 километров, в 1051 километре к юго-западу от города Фангареи. Цунами в районе землетрясения не было. В ночь на 23 августа землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от ближайшего населенного пункта – города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. 22 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километра от аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. 18 августа землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане. Эпицентр располагался в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 91 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. 16 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Эпицентр располагался в 2,4 тысячи километров от ближайшего населенного пункта Тристан-да-Кунья. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. 14 августа на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, за ним последовала серия афтершоков. Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе. 15 августа, сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров. В результате первого подземного толчка погибли 2 207, человек, пострадали более 12 тысяч. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей. 29 июля у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра. 10 июля на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр толчков находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6,0, в Душанбе – 3,0. В результате землетрясения погибли пять человек. 10 апреля у побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр располагался примерно в 45 километрах к юго-западу от города Маланг. В результате землетрясения погибли шесть человек. Несколько деревень в провинции Восточная Ява были эвакуированы. Землетрясение, произошедшее под водой, не привело к возникновению цунами. Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. 20 марта на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Было частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог. В результате землетрясения пострадали девять человек. 13 февраля на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине 55 километров. Пострадали 150 человек. В ночь на 15 января недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси в Индонезии произошла серия землетрясений магнитудой 5,7 и 6,2. Около 28 тысяч человек покинули дома и были размещены в центрах эвакуации в провинции Западный Сулавеси и округе Маджене. Еще 40 тысяч человек, спасаясь от наводнения, были эвакуированы в провинции Южный Калимантан. Землетрясения привели к разрушению около 1,2 тысячи зданий. В результате него 81 человек погиб. Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане составило 96 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

япония

тихий океан

фукусима (префектура)

западная суматра

атлантический океан

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