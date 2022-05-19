Что такое землетрясение: причины, последствия и правила поведения
Землетрясение
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Землетрясения стали измерять с 1902 года, когда была разработана шкала Меркалли. Шкалы сейсмических приборов указывают на силу и направление толчков подземных плит и дают результат в баллах (от 0 до 12 в зависимости от шкалы измерения). Что такое землетрясение, какие бывают причины и последствия - в материале РИА Новости.
Землетрясение
Ежегодно на Земле происходят сотни тысяч землетрясений, но их амплитуда настолько незначительная, что они остаются незамеченными. Сильные же толчки чреваты серьезными разрушениями. Преимущественно они случаются на дне океана, поэтому больше всего таким неприятностям подвержены города, расположенные в непосредственной близости к ним.
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Колебания земной поверхности образуются вследствие быстрого смещения участка литосферы. От очага землетрясения исходят волны растяжения и сжатия. При этом образуются подвижки и разрушения земной коры.
Характеристики
Среди основных характеристик землетрясения выделяют следующие:
- —глубина очага (обычно бывает в пределах от 10 до 30 км, иногда значительно глубже);
- —магнитуда (по Рихтеру измеряется по шкале от 0 до 9 баллов. Увеличение на единицу означает, что амплитуда колебания имеет десятикратное возрастание, а энергия землетрясения увеличивается в 30 раз);
- —интенсивность на поверхности земли (зависит от магнитуды, глубины очага, расстояния от эпицентра и других факторов).
Сила толчков измеряется в баллах по шкале от 1 до 12, где 12 — показатель серьезной катастрофы, когда разрушаются сооружения.
География явления
Очаги землетрясений распределены неравномерно по планете и практически совпадают с границами литосферных плит. Основной сейсмический пояс находится в Тихом океане, где выделяется до 80% всей сейсмической энергии.
Это явление отличается тем, что оно происходит в одних и тех же местах. В основном на этих территориях, в местах стыка двух литосферных плит, находятся вулканы и горы. Поэтому для горной местности характерны подземные толчки. В России землетрясения случаются в основном на Байкале, Камчатке и Приморье.
Признаки и особенности
Признаками подземных толчков являются не только показатели на специальных приборах, но и специфические изменения в окружающей обстановке. По некоторым из них можно понять, что в скором времени возможно проявится землетрясение:
- —в небе появляются перистые облака в форме длинных полос;
- —домашние животные ведут себя беспокойно, мечутся;
- —в водных источниках уровень воды снижается;
- —электроприборы начинают давать сбой;
- —вспышки света в виде рассеянных зарниц.
Причины возникновения
Внутренние толчки случаются тогда, когда происходит сдвиг тектонических плит. Под земной корой находится горячая пластичная магма, внешне похожая на вязкую жидкость. Магма представляет собой расплавленные породы под сильным давлением.
© AP Photo / Tatan SyuflanaЗемлетрясение в Индонезии
© AP Photo / Tatan Syuflana
Землетрясение в Индонезии
Континентальные платформы похожи на острова, плывущие в жидкой магме. Там, где эти платформы соприкасаются и трутся друг о друга, появляется высокая сейсмическая активность. Породы, находящиеся близко к земной поверхности, снимают это напряжение. Процесс проявляется в виде землетрясения.
Классификация
Землетрясения делятся на несколько видов в зависимости от характера их происхождения и глубины очага. Сила колебаний тем меньше, чем глубже находится эпицентр. Явление имеет неприятные последствия для человека в виде разрушений сооружений в том случае, если очаг находится на глубине менее 30 км.
Условно по глубине возникновения землетрясения делят на три группы:
- —глубокие: более 400 км;
- —промежуточные: от 60 до 400 км;
- —поверхностные: менее 60 км.
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Тектонические
Возникают вследствие перемещения тектонических плит, при этом сдвигаются горные породы и возникает внутреннее напряжение. Когда такая энергия накапливается, происходят деформация земной коры: появляются трещины, проседает почва. Вектор ударной волны зависит от силы землетрясения и может распространяться на тысячи километров.
Вулканические
Такой тип внутренних толчков отличается незначительной силой колебания, продолжительностью и многогранностью. Могут длиться до нескольких месяцев. Опасности для человека не несут, служат предвестниками скорого извержения вулкана.
Возникают по причине сильного давления газов на поверхность Земли и резкого движения раскаленной лавы. Таким образом, в вулкане накапливается напряжение, после чего возникают сейсмические волны в виде толчков.
Техногенные
Бывает, что землетрясения появляются вследствие действий человека, влекущих за собой ослабление горных пород: наблюдается рост числа подземных толчков в местах добычи нефти и газа, а также в местах расположения шахт и карьеров.
Негативным образом сказывается и строительство водохранилищ по той причине, что вода разрушает породы, находящиеся под высоким давлением из-за толщи воды.
Подводные
Подводные землетрясения влекут за собой появление цунами (представляют собой огромные разрушительные волны) вследствие смещения морского дна, когда один участок поднимается, а второй опускается. Происходят колебания водной поверхности, чтобы вернуться к первоначальному уровню. Приближающиеся к берегу волны достигают высоты в 5-10 м. Сейсмические приборы позволяют спрогнозировать появление цунами за несколько часов.
Искусственные
Искусственные землетрясения появляются из-за действий человека, например, при запуске ракет, бурении скважин, хранении ядерного оружия и др. Например, в 2006 году были зарегистрированы подземные колебания сразу в нескольких странах. Причиной тому стало испытание ядерной бомбы в КНДР.
Обвальные
Проявляются в виде обвалов и оползней. Обычно магнитуда невысокая, но иногда последствия бывают трагичными для людей. Один из таких примеров – случай в Перу, когда лавина объемом в 13 млн кубических метров сошла с горы Аскаран. При этом, скорость перемещения лавины составила 400 км/ч. Под нейоказались несколько поселений. Погибло более 18 тыс. человек.
Удар космических тел
Возникают по причине ударов астероидов, метеоритов и комет. Космический объект после преодоления земной атмосферы врезается в поверхность Земли и взрывается. Ударная волна распространяется на значительные расстояния и воспринимается как землетрясение.
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Измерение силы землетрясений
Подземные толчки характеризуются магнитудой и интенсивностью. Единицами измерения являются баллы, указывающие на масштаб последствий разрушений.
Краткая характеристика по шкале:
- —2 балла: толчки слабые, человек может их ощутить только если находится на верхнем этаже здания;
- —3 балла: заметить могут лишь немногие люди, находящиеся в зданиях;
- —4 балла: ощущают люди, находящиеся в здании, дребезжат стекла и посуда;
- —5 баллов: может почувствовать подземные толчки даже тот человек, который находится на улице, предметы падают, здания раскачиваются;
- —6 баллов: картины падают, в стенах образуются трещины;
- —7 баллов: в каменных стенах зданий появляются трещины;
- —8 баллов: появляются трещины на сырой почве, падают фабричные трубы, здания рушатся;
- —9 баллов: рвутся подземные коммуникации, многие дома полностью разрушаются;
- —10 баллов: происходят оползни, в почве образуются трещины шириной до 1 м, железнодорожные рельсы изгибаются;
- —11 баллов: на поверхности Земли появляются множественные трещины, здания и мосты полностью разрушаются;
- —12 баллов: изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости.
Шкала магнитуд
Сейсмические станции ведут наблюдения подземных толчков и дают общую характеристику энергии упругих колебаний, которые вызываются подземными толчками или взрывами. Результаты фиксируют на основании шкалы магнитуд, которая впервые была разработана в 1935 году и называется шкалой Рихтера.
Всего существует несколько магнитудных шкал:
- —локальная магнитуда;
- —магнитуда, величина которой зависит от поверхностных волн;
- —магнитуда, которая зависит от объемных волн;
- —моментная магнитуда.
Шкала Рихтера
Магнитуда насчитывает от 0 до 9 баллов, где 0 — фиксируется только датчиками и человеком не ощущается, а 9 баллов указывают на сильное разрушение построек и различных сооружений.
Шкала Рихтера предоставляет информацию о выделяемой энергии. Например, при магнитуде в 3 балла ощущается небольшое дрожание земли, при 6 баллах наносится существенный ущерб, при 9 баллах может возникнуть цунами.
Недостатком шкалы Рихтера является тот факт, что на основании одной только величины сложно охарактеризовать такое сложное явление как землетрясение.
Шкала интенсивности
Интенсивность дает качественную характеристику подземным толчкам. Также указывает, каким получился масштаб воздействия на людей, животных, объекты, поверхность земли.
Всего существует 4 шкалы интенсивности:
Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника
Имеет 12-бальную систему измерения, была изобретена в 1964 году советским геофизиком Сергеем Медведевым, получила широкое применение в государствах бывшего Советского Союза и Европе.
© AP Photo / New Zealand Herald/Mike ScottПострадавшая от землетрясения на своей кухне в Новой Зеландии
© AP Photo / New Zealand Herald/Mike Scott
Пострадавшая от землетрясения на своей кухне в Новой Зеландии
Последствия землетрясения
Землетрясение — одно из самых опасных явлений природы для человека. Проблема в том, что предсказывать его довольно сложно, поэтому редко удается заранее к нему подготовиться.
Прогнозирование землетрясений
Точность прогноза опасного для человека явления приравнивается практически к нулю. Гораздо проще предсказать извержение вулкана, тропические циклоны, наводнения.
Для предсказания землетрясений используются следующие показатели:
- —статистические данные;
- —выделения сейсмически активных зон;
- —изменения магнитного поля;
- —изменения состава газов, поступающих из глубин;
- —изучение быстрых смещений земной коры;
- —фиксация незначительных толчков.
Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник ИКИ РАН отмечает: “Принятие решения о том, предупреждать людей о возможной катастрофе или нет ввиду низкой вероятности точности предсказаний — это большая ответственность. На данный момент ни в одной стране мира нет точного алгоритма и последовательности действий: как эвакуировать людей, какие службы должны будут работать и т.д. К тому же, запрещено сообщать населению о возможной катастрофе — данные можно передавать только властям”.
Правила поведения при землетрясениях
При первых признаках землетрясения нужно выключить свет, воду и газ, нельзя пользоваться лифтом. Если ощущаются сильные толчки, следует спрятаться в углу комнаты, в дверном проеме, под кровать или стол, которые защитят от падающих предметов. Важно держаться подальше от тяжелой мебели и окон.
При нахождении на улице в момент подземных толчков нужно отойти подальше от зданий и линий электропередач.
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При нахождении в автомобиле лучше остаться в нем, пока подземные толчки не прекратятся.
Среди главных причин трагических последствий землетрясений являются не столько сами толчки, сколько обрушение зданий или отдельных его частей, оборванные электропровода, падение стекол, пожары, некотролируемое поведение людей, вызванное паникой.
Самые сильные землетрясения
За недавние годы произошли землетрясения, повлекшие за собой серьезные последствия:
- —декабрь, 2004 год: землетрясение привело к возникновению цунами на побережьях Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии, Малайзии. В результате погибло 230 тыс. человек.
- —март, 2005 год: о. Ниас (Индонезия), 8,2 балла. Погибло 1,3 тыс. человек.
- —октябрь 2005 год: Пакистан, выше 7 баллов, жертвами катастрофы стали 73 тыс. человек, крыши над головой лишились более 3 млн людей.
- —май, 2008 год: провинция Сычуань, Китай, магнитуда составила 7,9 баллов, погибло 87 тыс. людей, без жилья остались более 5 млн человек.
- —январь, 2010 год: остров Гаити, 7 баллов, из жизни ушли 220 тыс. человек.
Все эти события не были предсказаны настолько точно, чтобы к ним можно было заранее подготовиться и обезопасить себя.
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкТабличка информирующая о цунамиопасной зоне на острове Кунашир
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