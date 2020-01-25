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Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
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РИА Новости

Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах

03:38 25.01.2020
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Последствия землетрясения в Албании. Архивное фото
2020
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 мск в районе города Сивридже провинции Элязыг на востоке Турции. В результате стихийного бедствия погибли 18 человек, 553 пострадали. Подземные толчки ощутили также жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией. Очаг землетрясения залегал на расстоянии около 600 километров от границы Ирана и Турции. О магнитуде толчков в Иране не сообщалось, разрушений не зафиксировано.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
В начале января на острове Пуэрто-Рико в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведших к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6. 14 января власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации. В результате череды землетрясений около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Пуэрто-Рико Гарсед заявила, что ущерб от череды землетрясений составляет 110 миллионов долларов.
2019
15 декабря землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий. В результате стихийного бедствия погибли 12 человек, более 200 пострадали.
26 ноября Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе к эпицентру землетрясения. В результате землетрясения погибли 50 человек, число пострадавших составило свыше 900.
В ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах. В результате пострадали 529 человек, погибли шесть.
29 и 31 октября на филиппинском острове Миндан произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5. В результате пострадали 432 человека, погиб 21. Землетрясения повредили около 30 тысячи объектов инфраструктуры, включая почти тысячу школ, десятки религиозных объектов и медицинских центров, а также более 20 дорог и мостов.
26 сентября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр располагался в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 километра. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 156 пострадали. Около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
21 сентября в Албании произошло двойное землетрясение. Первый подземный толчок был зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Через несколько минут произошел толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на 22 сентября толчки меньшей силы продолжились. Землетрясения и толчки привели к ранениям 105 человек.
8 сентября в китайской юго-западной провинции Сычуань в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян произошло крупное землетрясение магнитудой 5,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Стихийное бедствие привело к смерти одного человека, пострадали 63. В зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб.
2 августа у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате стихийного бедствия пять человек погибли, четверо пострадали, были разрушены 233 здания в провинциях Бантен и Западная Ява.
27 июля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин в 14 километрах к востоку от острова Итбайят. Очаг залегал на глубине 10 километров. За три часа до этого в трех километрах от острова прошло землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра. В результате землетрясений пять человек погибли, еще 12 получили травмы.
14 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 километров. В результате обрушения зданий погибли пять человек, еще один скончался во время эвакуации.
8 июля на юго-западе Ирана неподалеку от города Масджеде-Солейман произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате один человек погиб, 64 пострадали.
17 июня в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны около 23.00 (18.00 мск) было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе. На следующий день в районе были зафиксированы еще 17 повторных толчков меньшей сейсмичности. Стихийные бедствия привели к гибели 13 человек, 199 пострадали.
26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. Его эпицентр находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 115 километров. Жертвами землетрясения стали два человека, ранения получили 15. Был причинен ущерб 291 зданию, 337 строений стали непригодны для жизни.
22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли 15 человек. Сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Пампанга. В результате землетрясения оказались повреждены несколько сооружений, в том числе арка на границе провинций Батаан и Пампанга и две церкви. Международный аэропорт Кларк закрыли на сутки из-за урона, нанесенного одному из его терминалов. Также в провинции наблюдалось массовое отключение электроэнергии.
17 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии. Подземные толчки были зафиксированы в 07.07 по времени UTC (10.07 мск). Эпицентр располагался в четырех километрах к юго-западу от населенного пункта Сембалунбумбунг на острове Ломбок. Очаг залегал на глубине 23,6 километра. Пять человек погибли и более 30 получили ранения при сходе оползня, вызванного землетрясением. Из-за оползней около 40 человек оказались заблокированы у популярного среди туристов водопада Тиу Келеп (Tiu Kelep).
6 января в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам. Пострадали 75 человек, у большинства из них легкие ранения.
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