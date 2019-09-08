В Китае число пострадавших при землетрясении выросло до 63 человек

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 63 человек, более 2,4 тысячи человек эвакуированы, говорится в сообщении правительства городского округа Нэйцзян.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 53 пострадавших.

Землетрясение произошло в воскресенье утром в 06.42 по местному времени (01.42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По состоянию на 18.00 по местному времени (13.00 мск), власти сообщили, что число пострадавших возросло до 63, три человека в тяжёлом состоянии.