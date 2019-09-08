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РИА Новости

В Китае число пострадавших при землетрясении выросло до 63 человек

15:56 08.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 63 человек, более 2,4 тысячи человек эвакуированы, говорится в сообщении правительства городского округа Нэйцзян.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 53 пострадавших.
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Землетрясение произошло в воскресенье утром в 06.42 по местному времени (01.42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По состоянию на 18.00 по местному времени (13.00 мск), власти сообщили, что число пострадавших возросло до 63, три человека в тяжёлом состоянии.
Землетрясение привело к массовым разрушениям в 63 населённых пунктах, в зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб в той или иной степени. Полностью разрушены 132 постройки, сильные повреждения получили 161 строение, незначительные - 4880.
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