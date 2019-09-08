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РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 53

14:03 08.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 53 человек, более 800 человек эвакуированы, говорится в сообщении правительства городского округа Нэйцзян.
Ранее сообщалось об 1 погибшем и 29 пострадавших.
Землетрясение произошло в воскресенье утром в 6.42 по местному времени (1.42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
По состоянию на 14.50 по местному времени (9.50 мск), власти подтвердили, что жертва пока только одна, 39 человек до сих пор находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Землетрясение привело к массовым разрушениям в 49 населённых пунктах, ущерб понесли более 110 человек. Полностью разрушены 86 построек, сильные повреждения получили 194 строения, незначительные - 2098.
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