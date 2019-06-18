Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 199

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 199 человек, 13 погибли, сообщает агентство Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 199 человек, 13 погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о 122 пострадавших и 11 погибших.

Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе. К утру вторника в районе были зафиксированы еще 17 повторных толчков меньшей сейсмичности.

По данным властей, 13 человек погибли и 199 были ранены. В общей сложности в зоне бедствия оказались около 142 тысяч человек, более восьми тысяч жителей были эвакуированы. Стихия разрушила 73 дома, еще 19 получили различные повреждения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в район стихийного бедствия были направлены дополнительные силы, палатки и другие необходимые вещи.