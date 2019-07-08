Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Ирана возросло до 64

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 64 человек, сообщило агентство ISNA со ссылкой на главу центра неотложной медицинской помощи провинции Хузестан, который затронула стихия.
Ранее агентство Tasnim сообщило об одной жертве и 20 пострадавших.
"Число пострадавших от землетрясения (в районе) Масджеде-Сулейман возросло до 64 человек", - сообщил агентству Мохаммад-Амин Заргар.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в понедельник сообщил о землетрясении магнитудой 5,7 на юго-западе Ирана неподалеку от города Масджеде-Солейман.