Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T15:07Z
https://ria.ru/20190922/1558975093.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/94279/94/942799453_0:208:4000:2458_1036x0_80_0_0_8d8a7ebf887602718456f7ed31efc0a8.jpg
РИА Новости

Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании

14:22 22.09.2019 (обновлено: 15:07 22.09.2019)
1175
© Fotolia / ollirgФлаг Албании
Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
Первый подземный толчок зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились.
"По данным медиков всего за медпомощью обратились 105 человек. Подавляющее большинство из них отпущены домой. Семеро остались в больнице в Тиране и трое в Дурресе", - передает портал издания.
Сообщалось, что в субботу здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес.
Сейсмограф. Архивное фото
Вчера, 00:23РИА Новости
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Министр обороны Олта Джачка сообщила, что армия включилась в разбор завалов и помощь населению. Премьер Эди Рама отменил рабочую поездку в США. Материальный ущерб подсчитывается.
301402
Обсудить 0
катастрофыЭди РамаАлбанияВ мире
Рекомендуем
Саранда, Албания
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
РИА
Новости
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В Индианаполисе шесть человек пострадали в результате стрельбы
Герб Албании на одной из площадей в Тиране
У посольства в Албании нет данных о раненных при землетрясении россиянах
Участники акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Лента
новостей
Герб Албании на одной из площадей в Тиране
Число раненных при землетрясении в Албании возросло до 52 человек
Саранда, Албания
Консул: данных о россиянах, пострадавших от землетрясения в Албании, нет
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Морские пираты
Посольство России в Камеруне подтвердило освобождение российских моряков
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У берегов Тонги в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Пассажирский самолет в небе
В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
Военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны, в Тегеране. 22 сентября 2019
В Иране показали баллистическую ракету "Хорремшахр" с новой боеголовкой
Ликвидация последствий тайфуна в Японии
В Японии 30 человек пострадали от тайфуна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
10:47В конгрессе США предложили меры по борьбе с "неизбежным" влиянием России
10:47Делегация Минэнерго Белоруссии обсудит с Россией создание общих рынков газа
10:43Ликвидация британской Thomas Cook не затронет работу "Интуриста"
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
Лента новостейМолния