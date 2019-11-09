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РИА Новости

В Иране при землетрясении пострадали более 500 человек

10:08 09.11.2019
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© AP Photo / Atta KenareАвтомобили скорой помощи и полиции в Иране
Автомобили скорой помощи и полиции в Иране
© AP Photo / Atta Kenare
Автомобили скорой помощи и полиции в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529, передает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о шести погибших и 345 пострадавших, были зафиксированы разрушения в ряде населенных пунктов.
Сейсмограф. Архивное фото
8 ноября, 06:32РИА Новости
СМИ: число погибших при землетрясении в Иране выросло до пяти человек
При этом глава центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил IRNA, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них 31 был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.
По его словам, все больницы провинции готовы принять пострадавших.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах.
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ИранЗемлетрясениеВ мире
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