В Иране при землетрясении пострадали более 500 человек

При этом глава центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил IRNA, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них 31 был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.