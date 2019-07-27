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РИА Новости

На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений

Вчера, 04:35
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, еще 12 получили травмы в результате землетрясений на севере Филиппин, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин в 14 километрах к востоку от острова Итбайят (Itbayat). Очаг залегал на глубине 10 километров. За три часа до этого в трех километрах от острова прошло землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра.
Портал Rappler сообщает повреждении домов и некоторых конструкций. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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