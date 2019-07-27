На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений

Ранее геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин в 14 километрах к востоку от острова Итбайят (Itbayat). Очаг залегал на глубине 10 километров. За три часа до этого в трех километрах от острова прошло землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра.