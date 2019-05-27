В Перу уточнили информацию по разрушениям после землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Власти Перу уточнили информацию по разрушениям, вызванным землетрясением, следует из заявления Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Власти Перу уточнили информацию по разрушениям, вызванным землетрясением, следует из заявления Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter

Ранее сообщалось, что в результате толчков 55 зданий стали непригодны для жизни, ущерб был нанесен 48 жилым строениям. Жертвами землетрясения в Перу стали два человека, ранены 15 человек.

"Актуализируем цифры по землетрясению: 291 зданию нанесен ущерб, 337 непригодны для жизни, ущерб причинен 63 учебным заведениям, одно разрушено, пострадали 27 центров здравоохранения, разрушилось два моста", - отмечается в сообщении.