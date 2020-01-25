В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 18 человек погибли и 553 пострадали, заявил глава МВД Турции При сильном землетрясении в восточныхпровинциях Малатья ипогибли по меньшей мере 18 человек погибли и 553 пострадали, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Ранее турецкие власти сообщили, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 15 человек, еще 30 спасатели пытаются достать из-под завалов.

"В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека", — сказал Сойлу журналистам.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.