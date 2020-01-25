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2020-01-25T02:05+0300
https://ria.ru/20200125/1563854328.html
В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
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РИА Новости

В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении

01:50 25.01.2020 (обновлено: 02:05 25.01.2020)
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоГород на востоке Турции
Город на востоке Турции
© РИА Новости / Алена Палажченко
Город на востоке Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 18 человек погибли и 553 пострадали, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Ранее турецкие власти сообщили, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 15 человек, еще 30 спасатели пытаются достать из-под завалов.

"В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека", — сказал Сойлу журналистам.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.
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