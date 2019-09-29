Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Отмечается, что около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.