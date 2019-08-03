Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до пяти

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, четверо пострадали в результате землетрясения в Индонезии, произошедшего в пятницу, пишет издание Straits Times со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

По данным газеты, два человека погибли в округе Лебак, еще три человека скончались в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Четыре человека также пострадали в округах Пандегланг и Сукабуми.

По словам главы BNPB Дони Монардо, число жертв и пострадавших продолжит расти.

Сообщается, что также были разрушены 233 здания в провинциях Бантен и Западная Ява.