Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек, сообщает местный портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.

По данным NDRRMC, число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.