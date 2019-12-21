Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек, сообщает местный портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.
По данным NDRRMC, число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий.