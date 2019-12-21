Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T14:44+0300
https://ria.ru/20191221/1562677349.html
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156247/02/1562470206_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_6712fd5ee6a77fefa00949560f83902c.jpg
РИА Новости

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

14:44 21.12.2019
303
© REUTERS / Vincent Yaj MakiputinПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах
© REUTERS / Vincent Yaj Makiputin
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек, сообщает местный портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.
По данным NDRRMC, число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
000101
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Украина намерена получить летальное оружие при помощи США
Военная полиция в Гондурасе
В Гондурасе не менее 13 человек погибли во время бунта в тюрьме
Газораспределительная станция
"Газпром" и "Нафтогаз" рассмотрят продление транзита на 2025-2034 годы
Несанкционированная акция в Минске против интеграции Белоруссии и РФ
Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
Пожарные во время ликвидации последствий теракта на одном из объектов нефтегазового комплекса в центральной части Сирии
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Скорая помощь
В Китае четыре человека погибли в ДТП с автобусом
Скорая помощь, Индия
Число погибших во время протестов в Индии выросло до 11
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции
Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию
Пожарная машина в США
В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2
В МИД прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Газпром" урегулирует претензии с "Нафтогазом" до 29 декабря
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром": тариф на транзит газа установит независимый регулятор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
23:35МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Лента новостейМолния