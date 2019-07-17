Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T09:50Z
https://ria.ru/20190717/1556598292.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155629/00/1556290025_0:115:3144:1883_1036x0_80_0_0_2a52fcd05810cc308fcf9a77f025634a.jpg
РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до шести человек

Вчера, 09:50
305
© AP Photo / Tatan SyuflanaЗемлетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Индонезии в воскресенье, увеличилось до шести человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали два человека.
Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
16 июля, 03:44
Вблизи индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
В воскресенье Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй (Laiwui) на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Как сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Агус Вибово (Agus Wibowo), пять человек погибли в результате обрушения зданий, еще один скончался во время эвакуации. Администрация округа Южная Хальмахера объявила в регионе режим ЧС, который будет действовать до 21 июля. Для доставки помощи в пострадавший от стихии регион направлены вертолет Ми-8, самолет C-130 Hercules и несколько судов, говорится в сообщении.
000100
Обсудить 0
ИндонезияВ мире
Рекомендуем
В Мехико произошло землетрясение
РИА
Новости
В Ираке два человека погибли при нападении на ресторан
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек
Офис президента Украины планирует создать Совет по вопросам свободы слова
Лента
новостей
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
Вблизи индонезийского острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Число жертв атаки в Эрбиле выросло до трех человек
Хафиз Мухаммад Саид
В Пакистане арестовали "вдохновителя" Мумбайской атаки, сообщили СМИ
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
В Турции 53 человека получили пожизненные сроки за участие в мятеже
Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков
Вид города Минска
В Минске приступили к переговорам три подгруппы по Донбассу
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в трех сирийских провинциях
Последствия наводнения на северо-востоке Индии. 11 июля 2019
СМИ: в Индии около 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
Лента новостейМолния