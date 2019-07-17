Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до шести человек

В воскресенье Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй (Laiwui) на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Агус Вибово (Agus Wibowo), пять человек погибли в результате обрушения зданий, еще один скончался во время эвакуации. Администрация округа Южная Хальмахера объявила в регионе режим ЧС, который будет действовать до 21 июля. Для доставки помощи в пострадавший от стихии регион направлены вертолет Ми-8, самолет C-130 Hercules и несколько судов, говорится в сообщении.