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РИА Новости

При землетрясении в Албании погибли шесть человек

09:46 26.11.2019 (обновлено: 11:51 26.11.2019)
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© REUTERS / Florion GogaЛиквидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© REUTERS / Florion Goga
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жертвами мощного землетрясения в Албании стали шесть человек, сообщил директор управления правительства по связям с общественностью Эндри Фуга.
Как минимум 300 местных жителей пострадали, им оказана медицинская помощь.
Магнитуда толчков недалеко от Тираны составила 6,4. Сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Информация о пострадавших российских гражданах не поступала.
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