При землетрясении в Албании погибли шесть человек

Магнитуда толчков недалеко отсоставила 6,4. Сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.