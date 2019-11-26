При землетрясении в Албании погибли шесть человек

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жертвами мощного землетрясения в Албании стали шесть человек, сообщил директор управления правительства по связям с общественностью Эндри Фуга.
Как минимум 300 местных жителей пострадали, им оказана медицинская помощь.
Магнитуда толчков недалеко от Тираны составила 6,4. Сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.
Fuerte Sismo 6.4 en Albania 🇦🇱— 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) 26 ноября 2019 г.
Mar Adriático Europa #temblor #earthquake #adriatic #Albany pic.twitter.com/ldfnpWcS0U
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Информация о пострадавших российских гражданах не поступала.