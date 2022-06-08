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На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла - РИА Новости, 08.06.2022
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На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла
На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла - РИА Новости, 08.06.2022
На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла
Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:03
2022-06-08T16:44
происшествия
байкал
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ИРКУТСК, 8 июн — РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале, сообщил главк МЧС по Иркутской области.Подземные толчки зафиксировали в 20:24 (15:24 мск).По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.В административном центре региона — Иркутске — интенсивность землетрясения составила 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Елена Кобелева.В свою очередь, глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.Толчки ощутили и жители разных районов Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Как отметили в региональном главке МЧС по Бурятии, информация о жертвах и разрушениях после землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20220607/zemletryasenie-1793631328.html
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происшествия, байкал
16:03 08.06.2022 (обновлено: 16:44 08.06.2022)
 
На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла

У поселка Большое Голоустное в акватории Байкала произошло землетрясение в 8,3 балла

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУстье реки Турка, впадающей в озеро Байкал
Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 июн — РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале, сообщил главк МЧС по Иркутской области.
Подземные толчки зафиксировали в 20:24 (15:24 мск).

"Эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное на акватории озера Байкал. Интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до пяти баллов", — говорится в сообщении.

По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
В административном центре региона — Иркутске — интенсивность землетрясения составила 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Елена Кобелева.
В свою очередь, глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.
"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", — написал губернатор.
Толчки ощутили и жители разных районов Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Как отметили в региональном главке МЧС по Бурятии, информация о жертвах и разрушениях после землетрясения не поступала.
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