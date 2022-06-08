https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794034104.html

На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла

На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла - РИА Новости, 08.06.2022

На Байкале произошло землетрясение в 8,3 балла

Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:03

2022-06-08T16:03

2022-06-08T16:44

происшествия

байкал

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ИРКУТСК, 8 июн — РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале, сообщил главк МЧС по Иркутской области.Подземные толчки зафиксировали в 20:24 (15:24 мск).По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.В административном центре региона — Иркутске — интенсивность землетрясения составила 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Елена Кобелева.В свою очередь, глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.Толчки ощутили и жители разных районов Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Как отметили в региональном главке МЧС по Бурятии, информация о жертвах и разрушениях после землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20220607/zemletryasenie-1793631328.html

байкал

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, байкал