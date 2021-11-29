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В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
В Перу выросло число раненых в результате землетрясения - РИА Новости, 29.11.2021
В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
Двенадцать человек получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Перу, сообщает Национальный институт гражданской обороны. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T03:01
2021-11-29T03:01
2021-11-29T03:01
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Перу, сообщает Национальный институт гражданской обороны.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ранним утром в воскресенье на севере Перу и спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре. Ранее сообщалось о трех пострадавших."На данный момент повреждено 362 жилых здания... 76 разрушено, 12 человек ранено", - говорится в сообщении.Землетрясение нанесло ущерб более трем тысячам человек. Пострадало 7 учреждений здравоохранения, одно разрушено, нанесен ущерб 13 храмам, две церкви разрушены, повреждены дороги и линии электропередачи.
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в мире, перу
В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
В Перу 12 человек получили ранения в результате сильного землетрясения