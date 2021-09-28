https://ria.ru/20210928/zemletryasenie-1752106960.html
На Крите произошло землетрясение
На Крите произошло землетрясение - РИА Новости, 28.09.2021
На Крите произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:35
2021-09-28T08:35
2021-09-28T08:35
в мире
греция
крит (остров)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.48 по времени UTC (07.48 мск). Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине 10 километров.По данным Европейского сейсмологического центра (ESMC), магнитуда землетрясения составляла 5,2, а его эпицентр находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион.На Крите 27 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Согласно пресс-релизу министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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в мире, греция, крит (остров)
На Крите произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на греческом острове Крит