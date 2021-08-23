https://ria.ru/20210823/zemletryasenie-1746790194.html

В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение

В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 23.08.2021

В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T01:27

2021-08-23T01:27

2021-08-23T01:27

в мире

землетрясение

атлантический океан

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

https://ria.ru/20210822/gaiti-1746751394.html

атлантический океан

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в мире, землетрясение, атлантический океан