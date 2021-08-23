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В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение
В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 23.08.2021
В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:27
2021-08-23T01:27
2021-08-23T01:27
в мире
землетрясение
атлантический океан
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 7,2, но затем уточнили силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 21.33 по времени UTC (00.33 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от ближайшего населенного пункта - города в аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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в мире, землетрясение, атлантический океан
В районе Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение
В районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,0