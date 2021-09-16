https://ria.ru/20210916/zemletryasenie-1750253100.html

При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека

При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека - РИА Новости, 16.09.2021

При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:04

2021-09-16T03:04

2021-09-16T03:04

в мире

землетрясение

китай

сычуань

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Китая в 20.33 UTC (23.33 мск) среды.Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.

https://ria.ru/20210914/zemletryasenie-1749936398.html

китай

сычуань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, китай, сычуань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)