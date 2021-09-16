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При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека - РИА Новости, 16.09.2021
При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:04
2021-09-16T03:04
в мире
землетрясение
китай
сычуань
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Китая в 20.33 UTC (23.33 мск) среды.Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.
https://ria.ru/20210914/zemletryasenie-1749936398.html
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в мире, землетрясение, китай, сычуань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
03:04 16.09.2021
 
При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека

CGTN: при землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека, трое пострадали

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще три пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Китая в 20.33 UTC (23.33 мск) среды.
Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.
Токио - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 02:17
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
 
В миреЗемлетрясениеКитайСычуаньЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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