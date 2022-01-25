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При землетрясении в Гаити погибли два человека
При землетрясении в Гаити погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2022
При землетрясении в Гаити погибли два человека
Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на управление гражданской защиты страны. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:44
2022-01-25T03:45
в мире
гаити
ариэль анри
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на управление гражданской защиты страны.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри, в свою очередь, выразил в своем Twitter-аккаунте соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения. Он выразил солидарность правительства в адрес пострадавших и вновь заявил о своей поддержке.Ранее управление гражданской защиты Гаити сообщило о двух погибших в результате землетрясения в стране.В понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Гаити. Подземный толчок был зафиксирован в 13.16 по времени UTC (16.16 мск) в районе коммуны Петит-Ривьер-де-Нип. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Cледом за первым толчком в 13.21 по UTC (16.21 мск) произошел второй сейсмический удар магнитудой 3,7.
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в мире, гаити, ариэль анри
03:44 25.01.2022 (обновлено: 03:45 25.01.2022)
 
При землетрясении в Гаити погибли два человека

При землетрясении в Гаити пострадали 52 человека, двое погибли

© AP Photo / Joseph OdelynГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
Гаити
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на управление гражданской защиты страны.
"В результате землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего сегодня утром в департаменте Нип, погибли два человека и пострадали 52 человека в затронутых городах. Согласно управлению гражданской защиты в Нипе, 191 дом был разрушен, 591 поврежден, 834 семьям был причинен ущерб", - говорится в сообщении радиостанции.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри, в свою очередь, выразил в своем Twitter-аккаунте соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения. Он выразил солидарность правительства в адрес пострадавших и вновь заявил о своей поддержке.
Ранее управление гражданской защиты Гаити сообщило о двух погибших в результате землетрясения в стране.
В понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Гаити. Подземный толчок был зафиксирован в 13.16 по времени UTC (16.16 мск) в районе коммуны Петит-Ривьер-де-Нип. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Cледом за первым толчком в 13.21 по UTC (16.21 мск) произошел второй сейсмический удар магнитудой 3,7.
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В миреГаитиАриэль Анри
 
 
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