https://ria.ru/20220125/zemletryasenie-1769348928.html

При землетрясении в Гаити погибли два человека

При землетрясении в Гаити погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2022

При землетрясении в Гаити погибли два человека

Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на управление гражданской защиты страны. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:44

2022-01-25T03:44

2022-01-25T03:45

в мире

гаити

ариэль анри

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на управление гражданской защиты страны.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри, в свою очередь, выразил в своем Twitter-аккаунте соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения. Он выразил солидарность правительства в адрес пострадавших и вновь заявил о своей поддержке.Ранее управление гражданской защиты Гаити сообщило о двух погибших в результате землетрясения в стране.В понедельник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Гаити. Подземный толчок был зафиксирован в 13.16 по времени UTC (16.16 мск) в районе коммуны Петит-Ривьер-де-Нип. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Cледом за первым толчком в 13.21 по UTC (16.21 мск) произошел второй сейсмический удар магнитудой 3,7.

https://ria.ru/20220122/zemletryasenie-1769024708.html

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в мире, гаити, ариэль анри