https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778534262.html
На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение
На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 16.03.2022
На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение
Повторное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства страны. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:01
2022-03-16T19:01
2022-03-16T20:40
в мире
фукусима (префектура)
япония
землетрясение
тихий океан
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства страны.Толчки зафиксированы в 00.52 четверга по местному времени (18.52 среды мск). Эпицентр землетрясения, которое произошло менее чем через два часа после мощного землетрясения магнитудой 7,3, располагался к востоку от побережья префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html
фукусима (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукусима (префектура), япония, землетрясение, тихий океан, землетрясение на северо-востоке японии
19:01 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение
На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6