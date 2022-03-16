https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778534262.html

На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение - РИА Новости, 16.03.2022

На северо-востоке Японии произошло повторное землетрясение

Повторное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства страны. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:01

2022-03-16T19:01

2022-03-16T20:40

в мире

фукусима (префектура)

япония

землетрясение

тихий океан

землетрясение на северо-востоке японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778546343_0:120:3019:1819_1920x0_80_0_0_da08daa9c78fce50b06b73795ca93675.jpg

ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства страны.Толчки зафиксированы в 00.52 четверга по местному времени (18.52 среды мск). Эпицентр землетрясения, которое произошло менее чем через два часа после мощного землетрясения магнитудой 7,3, располагался к востоку от побережья префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.

https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html

фукусима (префектура)

япония

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, фукусима (префектура), япония, землетрясение, тихий океан, землетрясение на северо-востоке японии