https://ria.ru/20211114/iran-1758999596.html
В Иране зафиксировали еще одно землетрясение
В Иране зафиксировали еще одно землетрясение - РИА Новости, 14.11.2021
В Иране зафиксировали еще одно землетрясение
Еще одно землетрясение, магнитудой 6,3, зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:42
2021-11-14T15:42
2021-11-14T15:49
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще одно землетрясение, магнитудой 6,3, зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1.Подземные толчки были зафиксированы в 12.08 по времени UTC (15.08 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
15:42 14.11.2021 (обновлено: 15:49 14.11.2021)
В Иране зафиксировали еще одно землетрясение
В Иране зафиксировали еще одно землетрясение