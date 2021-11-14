https://ria.ru/20211114/iran-1758999596.html

В Иране зафиксировали еще одно землетрясение

В Иране зафиксировали еще одно землетрясение - РИА Новости, 14.11.2021

В Иране зафиксировали еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение, магнитудой 6,3, зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:42

2021-11-14T15:42

2021-11-14T15:49

в мире

иран

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще одно землетрясение, магнитудой 6,3, зафиксировано на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1.Подземные толчки были зафиксированы в 12.08 по времени UTC (15.08 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20211113/palma-1758930912.html

иран

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2021

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в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)