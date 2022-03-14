https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:00
2022-03-14T06:00
2022-03-14T06:00
в мире
филиппины
западная суматра
индонезия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Ранее сейсмологи сообщали о мощном землетрясении у побережья Филиппин.Новое землетрясение было зафиксировано в 21.09 по времени UTC (0.09 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20220309/zemletryasenie-1777209828.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, западная суматра, индонезия
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла