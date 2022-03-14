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У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:00
2022-03-14T06:00
в мире
филиппины
западная суматра
индонезия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Ранее сейсмологи сообщали о мощном землетрясении у побережья Филиппин.Новое землетрясение было зафиксировано в 21.09 по времени UTC (0.09 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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филиппины
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в мире, филиппины, западная суматра, индонезия
06:00 14.03.2022
 
У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Ранее сейсмологи сообщали о мощном землетрясении у побережья Филиппин.
Новое землетрясение было зафиксировано в 21.09 по времени UTC (0.09 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 04:23
На Камчатке произошло землетрясение
 
В миреФилиппиныЗападная СуматраИндонезия
 
 
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