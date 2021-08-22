https://ria.ru/20210822/zemletryasenie-1746718061.html

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 22.08.2021

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T04:11

2021-08-22T04:11

2021-08-22T12:41

в мире

землетрясение

южная георгия и сандвичевы острова

атлантический океан

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 00:45 по времени UTC (03:45 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

https://ria.ru/20210819/zemletryasenie-1746302953.html

южная георгия и сандвичевы острова

атлантический океан

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в мире, землетрясение, южная георгия и сандвичевы острова, атлантический океан