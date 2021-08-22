Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/zemletryasenie-1746718061.html
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 22.08.2021
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:11
2021-08-22T12:41
в мире
землетрясение
южная георгия и сандвичевы острова
атлантический океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_119:0:1803:947_1920x0_80_0_0_b4e385a16e0f5beb677d6d8579173bae.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 00:45 по времени UTC (03:45 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
https://ria.ru/20210819/zemletryasenie-1746302953.html
южная георгия и сандвичевы острова
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_329:0:1592:947_1920x0_80_0_0_74b0899713de2cdda6f48fc03f6c08a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, землетрясение, южная георгия и сандвичевы острова, атлантический океан
04:11 22.08.2021 (обновлено: 12:41 22.08.2021)
 
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

CC0 / NeuPaddy / Волна в Атлантическом океане
Волна в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
CC0 / NeuPaddy /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.
Землетрясение было зафиксировано в 00:45 по времени UTC (03:45 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
Поврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:38
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189
 
В миреЗемлетрясениеЮжная Георгия и Сандвичевы островаАтлантический океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния