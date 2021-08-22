https://ria.ru/20210822/zemletryasenie-1746718061.html
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 22.08.2021
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:11
2021-08-22T04:11
2021-08-22T12:41
в мире
землетрясение
южная георгия и сандвичевы острова
атлантический океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_119:0:1803:947_1920x0_80_0_0_b4e385a16e0f5beb677d6d8579173bae.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 00:45 по времени UTC (03:45 мск). Эпицентр располагался в 2,5 тысячи километров от аргентинской провинции Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
https://ria.ru/20210819/zemletryasenie-1746302953.html
южная георгия и сандвичевы острова
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_329:0:1592:947_1920x0_80_0_0_74b0899713de2cdda6f48fc03f6c08a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, южная георгия и сандвичевы острова, атлантический океан
04:11 22.08.2021 (обновлено: 12:41 22.08.2021)
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
В Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9