https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792388111.html

При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек

При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 01.06.2022

При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек

Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:54

2022-06-01T15:54

2022-06-01T15:54

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китай

сычуань

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 19.40 (14.40 мск) известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.

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китай

сычуань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сычуань