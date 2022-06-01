Рейтинг@Mail.ru
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792388111.html
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 01.06.2022
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек
Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:54
2022-06-01T15:54
в мире
китай
сычуань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 19.40 (14.40 мск) известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html
китай
сычуань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сычуань
15:54 01.06.2022
 
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек

При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек, еще 14 пострадали

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное телевидение Китая.
По состоянию на 19.40 (14.40 мск) известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.
Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
06:53
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
 
В миреКитайСычуань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала