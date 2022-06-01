https://ria.ru/20220601/zemletryasenie-1792388111.html
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 01.06.2022
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек
Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:54
2022-06-01T15:54
2022-06-01T15:54
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное телевидение Китая.По состоянию на 19.40 (14.40 мск) известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сычуань
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек
При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек, еще 14 пострадали
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду, передает Центральное телевидение Китая.
По состоянию на 19.40 (14.40 мск) известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.
Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.0 мск) в среду в провинции Сычуань
на юго-западе Китая
.
Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.