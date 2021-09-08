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В Мексике произошло сильное землетрясение
В Мексике произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 08.09.2021
В Мексике произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, точки сильно ощущались в столице страны, передает Сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T04:57
2021-09-08T05:58
в мире
землетрясение
мексика
мехико
россия
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, точки сильно ощущались в столице страны, передает Сейсмологическая служба Мексики.Ранее сейсмологическая служба сообщала о магнитуде 6,9, но затем скорректировала данные.По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, землетрясение не вызвало повреждений в столице. Ее выступление опубликовано в Twitter."Полиция сделала три облета города и не зафиксировала повреждений", — сказала она.Политик добавила, что в отдельных районах нет света, однако власти находятся в контакте с энергокомпанией по вопросу восстановления электричества.Пресс-атташе посольства России Евгений Ненашкин сообщил РИА Новости, что дипмиссия проверяет информацию о россиянах, которые могли пострадать из-за стихийного бедствия."Работаем над этим (выясняем, есть ли пострадавшие среди россиян. — Прим. ред), трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", — сказал он.Как сообщает корреспондент агентства, люди, выбежавшие на улицы столицы Мексики во время землетрясения, не торопятся возвращаться в свои дома, несмотря на дождь. Граждан оповестили о возможных афтершоках.
https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749101101.html
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в мире, землетрясение, мексика, мехико, россия, клаудия шейнбаум
04:57 08.09.2021 (обновлено: 05:58 08.09.2021)
 
В Мексике произошло сильное землетрясение

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, точки сильно ощущались в столице страны, передает Сейсмологическая служба Мексики.

"Землетрясение магнитудой 7,1 (произошло) в 11 километрах на юго-восток от Акапулько в 20.47 (4.47 мск) на глубине 10 километров", — говорится в сообщении.

Ранее сейсмологическая служба сообщала о магнитуде 6,9, но затем скорректировала данные.
По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, землетрясение не вызвало повреждений в столице. Ее выступление опубликовано в Twitter.
"Полиция сделала три облета города и не зафиксировала повреждений", — сказала она.
Политик добавила, что в отдельных районах нет света, однако власти находятся в контакте с энергокомпанией по вопросу восстановления электричества.
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Пресс-атташе посольства России Евгений Ненашкин сообщил РИА Новости, что дипмиссия проверяет информацию о россиянах, которые могли пострадать из-за стихийного бедствия.
"Работаем над этим (выясняем, есть ли пострадавшие среди россиян. — Прим. ред), трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", — сказал он.
Как сообщает корреспондент агентства, люди, выбежавшие на улицы столицы Мексики во время землетрясения, не торопятся возвращаться в свои дома, несмотря на дождь. Граждан оповестили о возможных афтершоках.
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В миреЗемлетрясениеМексикаМехикоРоссияКлаудия Шейнбаум
 
 
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