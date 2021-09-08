https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749100075.html

В Мексике произошло сильное землетрясение

В Мексике произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 08.09.2021

В Мексике произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, точки сильно ощущались в столице страны, передает Сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T04:57

2021-09-08T04:57

2021-09-08T05:58

в мире

землетрясение

мексика

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МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики, точки сильно ощущались в столице страны, передает Сейсмологическая служба Мексики.Ранее сейсмологическая служба сообщала о магнитуде 6,9, но затем скорректировала данные.По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, землетрясение не вызвало повреждений в столице. Ее выступление опубликовано в Twitter."Полиция сделала три облета города и не зафиксировала повреждений", — сказала она.Политик добавила, что в отдельных районах нет света, однако власти находятся в контакте с энергокомпанией по вопросу восстановления электричества.Пресс-атташе посольства России Евгений Ненашкин сообщил РИА Новости, что дипмиссия проверяет информацию о россиянах, которые могли пострадать из-за стихийного бедствия."Работаем над этим (выясняем, есть ли пострадавшие среди россиян. — Прим. ред), трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", — сказал он.Как сообщает корреспондент агентства, люди, выбежавшие на улицы столицы Мексики во время землетрясения, не торопятся возвращаться в свои дома, несмотря на дождь. Граждан оповестили о возможных афтершоках.

https://ria.ru/20210908/zemletryasenie-1749101101.html

https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html

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в мире, землетрясение, мексика, мехико, россия, клаудия шейнбаум