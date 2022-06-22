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СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика - РИА Новости, 22.06.2022
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СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика - РИА Новости, 22.06.2022
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика
По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:57
2022-06-22T09:01
в мире
землетрясение
афганистан
пактика
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar.Глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери ранее сообщил РИА Новости о гибели по меньшей мере 120 человек в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения."По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Как сообщается, по словам местных чиновников, число погибших может возрасти, если не будет оказана экстренная помощь.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.
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афганистан
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в мире, землетрясение, афганистан, пактика, хост (город)
08:57 22.06.2022 (обновлено: 09:01 22.06.2022)
 
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика

Bakhtar: при землетрясении в афганской провинции Пактика 255 человек погибли и 155 ранены

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar.
Глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери ранее сообщил РИА Новости о гибели по меньшей мере 120 человек в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения.
"По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Как сообщается, по словам местных чиновников, число погибших может возрасти, если не будет оказана экстренная помощь.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.
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В миреЗемлетрясениеАфганистанПактикаХост (город)
 
 
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