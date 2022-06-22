https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797203344.html
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика - РИА Новости, 22.06.2022
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика
По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:57
2022-06-22T08:57
2022-06-22T09:01
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar.Глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери ранее сообщил РИА Новости о гибели по меньшей мере 120 человек в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения."По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Как сообщается, по словам местных чиновников, число погибших может возрасти, если не будет оказана экстренная помощь.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, афганистан, пактика, хост (город)
08:57 22.06.2022 (обновлено: 09:01 22.06.2022)
СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика
Bakhtar: при землетрясении в афганской провинции Пактика 255 человек погибли и 155 ранены
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar
.
Глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери ранее сообщил РИА Новости о гибели по меньшей мере 120 человек в провинциях Пактика
и Хост
на юго-востоке Афганистана
в результате землетрясения.
"По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Как сообщается, по словам местных чиновников, число погибших может возрасти, если не будет оказана экстренная помощь.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.