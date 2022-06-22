https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797203344.html

СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика

СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика - РИА Новости, 22.06.2022

СМИ сообщили о 255 погибших при землетрясении в афганской провинции Пактика

По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:57

2022-06-22T08:57

2022-06-22T09:01

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землетрясение

афганистан

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 255 человек погибли и 155 пострадали в афганской провинции Пактика в результате землетрясения, передает местное агентство Bakhtar.Глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери ранее сообщил РИА Новости о гибели по меньшей мере 120 человек в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения."По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Как сообщается, по словам местных чиновников, число погибших может возрасти, если не будет оказана экстренная помощь.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

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Ольга Фомченкова

в мире, землетрясение, афганистан, пактика, хост (город)