https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753544575.html
В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1
В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 07.10.2021
В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:56
2021-10-07T16:56
2021-10-07T18:52
в мире
токио
тиба (префектура)
землетрясение
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.Отмечается, что это случилось в 22:41 по местному времени (16:41 мск). Очаг залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.По подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.Премьер-министр Фумио Кисида распорядился наладить помощь и предоставление оперативных данных. Ранее в своем Twitter он призвал "уточнять информацию и предпринимать действия для спасения жизни".В свою очередь, генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры."Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", — добавил он.Генсек отметил, что нештатных ситуаций на атомных объектах, в частности, в Исследовательском институте ядерных технологий Toshiba в городе Кавасаки, не было. Агентство Киодо, в свою очередь, сообщило об отсутствии сбоев в работе АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки.По информации СМИ, в Токио останавливали движение поездов метро, сейчас его почти полностью восстановили. После землетрясения обесточены около 250 домов, передает телевидение.На токийской линии Nippori-Toneri Liner частично сошел с рельсов поезд, из-за чего не менее трех человек получили травмы. Степень их тяжести не уточняется.
https://ria.ru/20210927/vulkan-1752001993.html
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
токио
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РИА Новости
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
2021-10-07T16:56
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, токио, тиба (префектура), землетрясение
16:56 07.10.2021 (обновлено: 18:52 07.10.2021)
В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио
префектуре Тиба
, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что это случилось в 22:41 по местному времени (16:41 мск). Очаг залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.
По подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.
Премьер-министр Фумио Кисида распорядился наладить помощь и предоставление оперативных данных. Ранее в своем Twitter
он призвал "уточнять информацию и предпринимать действия для спасения жизни".
В свою очередь, генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры.
"Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", — добавил он.
Генсек отметил, что нештатных ситуаций на атомных объектах, в частности, в Исследовательском институте ядерных технологий Toshiba в городе Кавасаки, не было.
Агентство Киодо, в свою очередь, сообщило об отсутствии сбоев в работе АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки.
По информации СМИ, в Токио останавливали движение поездов метро, сейчас его почти полностью восстановили. После землетрясения обесточены около 250 домов, передает телевидение.
На токийской линии Nippori-Toneri Liner частично сошел с рельсов поезд, из-за чего не менее трех человек получили травмы. Степень их тяжести не уточняется.